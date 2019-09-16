Азербайджан участвует в мероприятии в Женеве

16 сентября 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские депутаты Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов сегодня отправятся в Швейцарию для участия в мероприятии Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами, сообщает в понедельник Trend.

Парламентарии примут участие в семинаре на тему «Парламентский контроль над Восточноевропейским и Среднеазиатским сектором безопасности, выразят отношение с позиции Азербайджана в обмене мнениями.

Визит завершится 19 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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