Азербайджан участвует в мероприятии в Женеве

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские депутаты Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов сегодня отправятся в Швейцарию для участия в мероприятии Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами, сообщает в понедельник Trend.
Парламентарии примут участие в семинаре на тему «Парламентский контроль над Восточноевропейским и Среднеазиатским сектором безопасности, выразят отношение с позиции Азербайджана в обмене мнениями.
Визит завершится 19 сентября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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