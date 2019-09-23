Эмин Милли: Политик, годами избивающий свою супругу и дочь, ломающий им кости, должен быть арестован

БАКУ/Trend/ - Политик, годами избивающий свою супругу и дочь, ломающий им кости должен быть арестован.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в социальной сети проживающий в Германии Эмин Абдуллаев по прозвищу "Милли" об экс-заместителе председателя ПНФА Фуаде Гахраманлы.

По его словам, знающий об этом и держащий такого политика в качестве заместителя "демократ" должен подать в отставку, если борьба идет за демократию и свободу.

"Не могу понять тех, кого удовлетворила отставка одного только Фуада Гахраманлы. За что вы боретесь? Вы читали комментарии членов ПНФА, Али Керимли об этом? Они и сегодня защищают Фуада Гахраманлы, оскорбляют избиваемых, оскорбляют и угрожают тем, кто выступает за правду.

Вы с ними предлагаете строить демократию? С ними можно строить только тоталитарный режим, и все вы будете расстреляны, повешены...

Последний статус, в котором я защитил Сельджан "лайкнули" 1700 человек, но 800 комментариев состоят из оскорблений, угроз троллей ПНФА.

Потом, когда Эркин говорит, что мы не готовы к демократии, обижаетесь на него, как и Алтай бей. Но вы считаете, что ПНФА лучше ПЕА и со спокойной совестью называете себя и либералами и демократами ...", - написал Эмин Абдуллаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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