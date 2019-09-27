Эльмар Мамедъяров: Армения продолжает осуществлять незаконную деятельность для закрепления присоединения оккупированных территорий (Обновлено)

27 сентября 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Последние экономические, социальные и экологические показатели демонстрируют, что модели процветания и развития должны быть изменены и слажены. Такие угрозы как вооруженные конфликты, агрессивная экспансионистская политика, деградация окружающей среды, нарушение прав человека, финансовые кризисы, а также террор, сепаратизм, транснациональная организованная преступность и экстремизм продолжают влиять на миллионы людей по всему миру.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, об этом сказал министр Эльмар Мамедъяров, выступая на Конференции министров Движения неприсоединения.

Министр сказал, что как никогда миру нужны эффективные глобальные институты, которые уважают и уважают международное право. В связи с этим роль нашего Движения чрезвычайно важна:

"Основная задача, стоящая сегодня перед Движением неприсоединения, заключается в том, чтобы согласовать роль Движения с новыми реалиями в геополитическом ландшафте, одновременно продвигая и поддерживая фундаментальные принципы, которые остаются актуальными сегодня.

Угрозы миру и безопасности, с которыми сталкивается сегодня мир, требуют укрепления международно-правовой системы и прилагать все усилия для предотвращения и разрешения конфликтов на всех уровнях. В этой связи важно строго придерживаться общепринятых норм и принципов международного права, руководствуясь межгосударственными отношениями, в частности уважением суверенитета и территориальной целостности государств и нерушимости их международных границ.

К сожалению, на этот раз у меня нет хороших новостей, чтобы поделиться с вами по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Армения, похоже, игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, которые навязывают обязательный, немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Несмотря на предыдущие предупреждения и судебные процессы международного сообщества, в том числе на фоне продолжающихся усилий по политическому урегулированию конфликта, незаконная деятельность ведется с целью превращения оккупированных территорий Азербайджана в колонию и усиления его контроля. К ним, в частности, относятся уничтожение и присвоение исторического и культурного наследия, эксплуатация и вымогательство активов, природных ресурсов и других материальных благ на оккупированных территориях и незаконная торговля.

Уважаемые коллеги, для Азербайджана большая честь принимать следующий Саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября 2019 года.

Стремление стран-членов Движения неприсоединения к участию на высшем уровне в Бакинском саммите очень обнадеживает. Это, несомненно, будет способствовать нашим продуктивным и ориентированным на результат дискуссиям, которые еще больше укрепят роль Движения против войны и миролюбивых сил в Баку.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить государства-члены, которые еще не подтвердили свое участие во Встрече на высшем уровне, сделать это как можно скорее, чтобы облегчить организационные и протокольные вопросы, решаемые Организационным комитетом ".

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