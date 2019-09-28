Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в лекции российского ученого Алексея Ситникова в Международном центре мугама (ФОТО)(Версия 3)

БАКУ/Trend/ - 28 сентября в Международном центре мугама в рамках второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими была заслушана лекция российского ученого Алексея Ситникова на тему "Karmalogic. 54 закона судьбы".

Среди слушателей лекции была также вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В начале лекции Алексей Ситников сказал: "Огромное спасибо за приглашение в этот прекрасный город Баку, который потрясает своей удивительной чистотой, культурой, историей, современностью. Не удивительно, что именно в этом городе сегодня мы празднуем торжество мудрости и искусства на Фестивале Насими, человека, который доказал своей жизнью, что смысл держится на ценностях, мировоззрении. Поэтому с восторгом и восхищением хочу поблагодарить организаторов этого фестиваля".

Российский ученый коснулся моделей религии, магии, оккультизма, кармы, рационализма в отношении судьбы. Подробно проинформировав о каждой модели, докладчик довел до внимания ряд законов, связанных с судьбой человека. По мнению профессора Алексея Ситникова, цель является важным фактором в судьбе человека. "Если у человека нет цели, то он будет реализовывать цели других", - сказал докладчик. Он также поделился мнением о законах сомнения, хаоса, смерти, готовности, умения и др. А.Ситников отметил, что после принятия решения, сомнения недопустимы. "Ни один курс, лекция, книга не делают человека лидером. Человека лидером делает жизнь", - сказал профессор, обосновав свое мнение примерами из жизни. Затем он ответил на вопросы слушателей.

Алексей Ситников родился в 1962 году в городе Новосибирск. Он учился в Новосибирском государственном университете (по специальности "Психология человека"), окончил аспирантуру и докторантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, получил степень доктора в Академии государственного управления, МВА в Высшей школе экономики Национального исследовательского университета. Является профессором Московского государственного университета, Российской академии государственной службы, Московского государственного института международных отношений, Академии государственного управления, Высшей школы экономики Национального исследовательского университета. А.Ситников - автор и соавтор свыше 60 изданий и исследований, включая 11 монографий, практических работ по психологии, акмеологии, политическим наукам, PR. Он также учредитель крупнейшего российского исследовательского центра ИСАНТ (Институт ситуационного анализа и новых технологий).

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