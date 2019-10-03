Баку посетят главы тюркоязычных государств

БАКУ /Trend/ - В Баку ожидается визит глав тюркоязычных государств для участия в Х саммите глав тюркоязычных государств.

Об этом на совместном мероприятии Центральной научной библиотеки АН Азербайджана и Всемирного центра тюркологии, посвященном 10-летию создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сказала известный тюрколог, доктор исторических наук Мамедли Гюллю Йологлу, сообщает в среду Trend.

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