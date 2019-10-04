Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана осудил армянскую провокацию на матче «Карабах» - «Дюделанж»

БАКУ /Trend/ - Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой осуждает провокационные действия со стороны армян во время матча «Карабах» - «Дюделанж», прошедшего в рамках второго тура Евролиги УЕФА на стадионе "Jozi Bartel" в Люксембурге.

Об этом говорится в обращении Комитета, сообщает в пятницу Trend.

В обращении говорится, что во время участия различных азербайджанских команд и спортсменов в международных соревнованиях большая группа болельщиков из представителей диаспоры постоянно поддерживает их. Это всегда ценят и спортсмены, и спортивная общественность: «В различных международных соревнованиях Комитет обращался с призывами к соотечественникам, проживающим за рубежом, которые массово участвовали как болельщики в этих мероприятиях. На вышеназванном футбольном матче Комитет предпринял необходимые шаги для участия наших соотечественников, и болеть за «Карабах» на стадион пришли более 350 соотечественников, проживающих в Бельгии, Нидерландах, Франции, Германии, Швейцарии, Люксембурге и других европейских странах».

В заявлении говорится, что Госкомитет по работе с диаспорой и в дальнейшем будет обеспечивать поддержку азербайджанских спортсменов со стороны проживающих за рубежом соотечественников: «Совершение любых провокаций во время международных спортивных соревнований недопустимо, и ответственность за произошедшее лежит на группах провокаторов и стоящих за ними силами. Европейские страны еще раз стали свидетелями того, что азербайджанцы организованно и массово участвовали в этом спортивном празднике. Армяне же, независимо от места проживания, продолжают демонстрировать свою сущность, предпринимая всякие радикальные провокационные шаги. Госкомитет верит в то, что этому провокационному действию будет дана правовая оценка».

Напомним, что инцидент произошел после второго гола, забитого агдамским клубом в ворота хозяев поля на матче, проведенном второго октября. На 30-й минуте, после второго гола, забитого «Карабахом», в центр стадиона был запущен дрон с «флагом» сепаратистской, «Нагорно-карабахской республики». Вслед за этим между болельщиками и игроками произошла перепалка, вследствие чего главный арбитр остановил игру. Игра была возобновлена примерно через 20 минут. В паузе, возникшей в результате провокации, министр спорта Люксембурга от имени правительства Люксембурга принес извинения команде «Карабах» и ее болельщикам. Представители клуба «Карабах» на месте выразили недовольство в связи с ситуацией клубу «Дюделанж» и представителям УЕФА.

Матч завершился разгромной победой «Карабах» - 4:1.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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