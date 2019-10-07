Президент Азербайджана разоблачил в клубе "Валдай" перед мировым сообществом ложь армян - депутат

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи стало серьезным месседжем как Армении, так и ее покровителям, сказала Trend депутат, директор Института востоковедения им. З. Буниятова АН Азербайджана, академик Говхар Бахшалиева.

Она отметила, что глава государства еще раз выразил решительную позицию по Нагорному Карабаху, акцентировав внимание мировой общественности на том, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли: «Президент Азербайджана разоблачил ложь армян, дав весомый ответ на популистское заявление премьер-министра Армении. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев привлек внимание к авантюристическим заявлениям премьера Армении по Нагорному Карабаху. Глава азербайджанского государства еще раз подчеркнул, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Армении, а является неразрывной частью Азербайджана, исконной азербайджанской землей».

Отметим, что 2 октября Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Третьего октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина. В тот же день Президент Ильхам Алиев принял участие и выступил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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