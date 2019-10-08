В Азербайджане определено наказание за несдачу документов в Государственный нотариальный архив

8 октября 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определено наказание за несдачу в Государственный нотариальный архив документов о нотариальных действиях со стороны лица проработавшего частным нотариусом.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим в Кодекс об административных проступках внесены изменения. Добавлена статья 391-1 (Несдача в государственный нотариальный архив документов о нотариальных действиях лицом, проработавшим частным нотариусом)

Согласно новой статье, за несдачу в Государственный нотариальный архив документов о нотариальных действиях частного нотариуса в течение месяца по прекращении трудовой деятельности, предусматривается штраф в размере от 300 до 500 манатов.

Изменение в Кодекс принято после обсуждений в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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