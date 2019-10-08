В Баку обсудили вопросы политики, экономики и безопасности между Азербайджаном, Россией и Турцией( ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Восьмого октября 2019 года в рамках международной конференции на тему «Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность» состоялись обсуждения насущных вопросов по трем важным направлениям с участием ведущих экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и медиа трех стран, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие прошло в рамках нескольких секций, с участием представителей экспертных кругов Азербайджана, Турции и России.

Модераторами мероприятия на панельных секциях выступили директор экспертного совета Baku Network, руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде, директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, а также директор Центра изучения энергетических стратегий и рынков Филиз Катман.

Открывая экспертную площадку директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров отметил, что создание международной общественной платформы «Азербайджан-Россия-Турция» является результатом конструктивного политического диалога трех стран, посредством которого открываются новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности.

Алескеров отметил, что события, происходящие в странах Ближнего Востока, на Южном Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе подталкивают Азербайджан, Россию, Турцию к укреплению трехстороннего сотрудничества.

О том, что Азербайджан, Турция и Россия обладают серьезным потенциалом для развития трехстороннего сотрудничества в сфере политики и в различных отраслях экономики, заявил в своем выступлении в рамках мероприятия член Совета по вопросам безопасности и внешней политики при президенте Турции Месут Хаккы Джашин.

Член Совета отметил, что на сегодня Баку, Анкара и Москва успешно взаимодействуют в ключевых отраслях экономики и в энергетической сфере.

«Наши страны реализуют совместные проекты, причем гарантом безопасности осуществляемых проектов выступают сами лидеры трех этих стран. Полагаю, что реализация масштабных проектов в сфере энергетики сегодня обретает важную значимость, и это создает предпосылки для того, чтобы три важных страны формировали энергетическую карту Европы. Трехсторонний формат сотрудничества обладает большими перспективами для тесного взаимодействия в экономической, политической и энергетической областях», - сказал Джашин.

Следующий спикер мероприятия, директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, заявил, что трехсторонний формат сотрудничества между Москвой, Баку и Анкарой основан на надежном фундаменте, который представляет собой базу для дальнейшего взаимодействия и реализации региональных проектов международного значения.

Сотрудник РАН отметил, что сегодняшняя конференция является составной частью проекта «Россия-Турция-Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла», реализуемого при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов.

«В контексте нашего проекта под регионом мы подразумеваем Каспийско-Черноморский макрорегион с прилегающими зонами Центральной Азии, Ближнего Востока и Балкан. Отклики, которые мы получили от общественных организаций трех стран по итогам мероприятия в Анкаре, позволили нам еще раз убедиться в том, что трехсторонний формат актуален, и заметный интерес к этому формату имеется у всех государств-участников. Очевидно, что характер взаимодействия между тремя странами оказывает определенное влияние на вектор развития как двусторонних контактов, так и на обстановку в регионе в целом», - сказал Гаджиев.

Сотрудник РАН отметил, что с одной стороны данная конференция является естественным продолжением развития трехсторонних межгосударственных отношений, а с другой стороны, выступает в роли общественной платформы для генерации новых идей с целью подготовки фундамента для дальнейшего развития трехсторонних связей.

«Рассчитываем, что наш проект станет не просто общественной инициативой, а будет представлять пользу и с практической точки зрения. Все три партнера проекта, а именно Центр изучения современной Турции, Экспертный совет Baku Network и Институт российских исследований ведут активную аналитическую деятельность. По итогам проекта будет опубликован сборник, в котором будут отражены основные тезисы и рекомендации участников», - сказал Гаджиев.

Сотрудник РАН также отметил, что итоговое мероприятие трехстороннего общественного проекта в виде международного круглого стола с презентацией сборника состоится в Москве 27 ноября текущего года.

Далее замдиректора и руководитель экономического направления Центра изучения современной Турции, Фаридун Усмонов, в своем выстпулении заявил о том, что Азербайджан и Россия на сегодня активно взаимодействуют в реализации приоритетных проектов, особенно в сфере транспорта.

Усмонов отметил, что проекты, реализуемые с участием азербайджанской стороны в сфере транспорта и грузоперевозок привлекательны для России.

«Например, транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс представляет интерес и для России, которая изъявила желание о подключении к данному проекту, что в свою очередь принесет выгоду для всех стран региона. Участие российских компаний, обеспечивающих транспортировку, в том числе и российских грузов по данному маршруту обеспечит его наполняемость грузами. С другой стороны, данный факт окажет позитивное значение и на укрепление трехстороннего взаимодействия в сфере транспорта и грузоперевозок. В то же время, есть целый ряд региональных проектов в этой области, участие в которых приоритетно для российской стороны» - сказал Усмонов.

Далее известный азербайджанский эксперт, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, характеризуя трехсторонний формат сотрудничества, привлек внимание к тому, что Баку всецело поддерживает дружественные отношения между Россией и Турцией, которые являются стратегическими партнерами Азербайджана.

По словам депутата, Азербайджан в то же время всецело поддерживает трехсторонний формат сотрудничества в треугольнике Баку-Москва-Анкара.

«Между тем, есть маленькие страны региона, например Армения, которая старается извлекать выгоду из соперничества великих держав", - сказал Мусабеков, отметив, что усиление сотрудничества между тремя региональными государствами, выгодно для каждой из них, и направлено на сохранение стабильности и энергетической безопасности региона.

По оценкам азербайджанского парламентария, все три государства региона прилагают усилия для укрепления политической стабильности и экономического развития региона, что, по сути, является основополагающим фактором для упрочения фундамента отношений на трехсторонней основе.

В свою очередь известный российский эксперт, генеральный секретарь россиско турецкого форума общественности, Сергей Марков привлек внимание к трехстороннему формату Азербайджан-Турция- Россия.

«Двусторонние отношения в рамках данного треугольника можно охарактеризовать как великолепные. Отношения между Россией и Азербайджаном,а также между Россией и Турцией находятся на высоком уровне. Но, в трехстороннем формате, отношения сторон пока не сложились, поэтому необходим тщательный анализ того, почему существует этот парадокс и как развивать этот треугольник. Создание трехсторонних форматов показывает что международное сообщество переходит от жесткого блокового состояния к форматам мягких нестрого обязывающих коалиций. Вот треугольники и являются подобного рода коалицией. Сейчас они считаются одним из модных форматов и я думаю, что Россия, Азербайджан и Турция могли бы укрепить свои позиции в регионе и мире используя этот современный формат», - сказал российский эксперт.

Следующий докладчик, заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривач отметил важность сотрудничества между Азербайджаном и Россией в нефтегазовой сфере, а также в формате Баку- Анкара- Москва.

Гривач придал высокую оценку нынешним российско-азербайджанским отношениям, отметив важность участия двух стран в совместных проектах в сфере энергетики, транспорта и других областях торговли и экономики.

Далее начальник отдела Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, а также эксперт Кавказского Центра Международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы, в своих выступлениях подчеркнули важность поддержания политического диалога и развития торговоэкономических связей, а также в сфере энергетики, военнотехнического сотрудничества в трехстороннем формате.

Азербайджанские эксперты отметили, что нынешние отношения между Россией, Турцией и Азербайджаном направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе, что в интересах всех трех игроков, которые формируют новую модель в системе международных отношений.

Подводя итоги мероприятия руководитель Каспийского экспертного клуба, ведущий политический эксперт Гюльнара Мамедзаде сообщила участникам мероприятия о том, что конференция в Баку является продолжением экспертных встреч в трехстороннем формате, которые ранее состоялись в Санкт-Петербурге (РФ) и Анкаре (Турция), которые получили большой резонанс в медиа и высокую оценку на уровне общественности трех стран.

Отметим, что организаторами конференции выступили Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан), Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция).

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Россия, Турция, Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

(Автор: Матанат Насибова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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