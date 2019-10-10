В Баку отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В функционирующем в Баку Доме русской книги читателям представлены книги по истории, психологии, философии, религиозная, научная, художественная и детская литература, детективы, сообщает в четверг Trend.

10 октября отмечается 10-летний юбилей открытия Дома русской книги. На проведенном по этому случаю мероприятии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Подчеркнув, что 10-летний юбилей со дня открытия Дома русской книги является знаменательным событием, помощник Президента сказал, что это был первый на постсоветском пространстве специализированный магазин, в котором представлены произведения российских и зарубежных писателей разных жанров на русском языке. За годы функционирования он стал не только излюбленным местом книголюбов, но и благоприятной площадкой для укрепления межнационального согласия и углубления азербайджано-российских культурно-гуманитарных связей.

Отметив, что сегодня, как на и протяжении двух столетий, наши страны и народы продолжают традиции дружбы и добрососедства, Али Гасанов подчеркнул, что они имеют глубокие корни и строятся на принципах равноправия и взаимного уважения. После восстановления независимости нам удалось сохранить и преумножить исторически сложившиеся связи, вывести их на качественно новый уровень. И в этом, несомненно, неоценимая заслуга как общенационального лидера Гейдара Алиева, который заложил основу стратегического сотрудничества, так и нынешних глав наших государств – господина Ильхама Алиева и господина Владимира Путина.

Отметив, что на современном этапе азербайджано-российские отношения находятся на подъеме, помощник Президента добавил, что они охватывают практически все сферы – от политической и торгово-экономической до энергетической и гуманитарной. Регулярные взаимные визиты глав государств и их встречи в рамках международных форумов придают импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного и конструктивного партнерства.

Подчеркнув, что Азербайджан – одна из немногих постсоветских стран, где с большим уважением относятся к русскому языку, Али Гасанов сказал: «Еще во времена царской России и в период советской власти он был окном в мир, средством приобщения не только к русской, но и мировой культуре, литературе и науке. Кстати, открытие сто лет назад в Азербайджане первого вуза – Бакинского государственного университета - стало возможным благодаря привлечению ведущих российских ученых, среди которых был и профессор Василий Разумовский, приглашенный на должность ректора. Как известно, на начальном этапе преподавание в университете велось только на русском языке. А в советское время по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева талантливая азербайджанская молодежь отправлялась для получения образования в ведущие российские вузы. Помнится, провожая студентов на учебу, Гейдар Алиев рекомендовал им в совершенстве овладеть русским языком, который открывал доступ к различной литературе и расширял кругозор. Отрадно, что молодые кадры, получив специальности самых разных направлений и вернувшись домой, внесли свою лепту в развитие Азербайджана. После обретения независимости русский язык не утратил своей позиции межнационального языка, он по-прежнему востребован. Ярким свидетельством тому является тот факт, что в более 300 общеобразовательных школах обучение ведется на русском языке. Кстати, в последние годы наблюдается большой спрос на русскоязычные классы. Почти во всех государственных и в некоторых частных вузах образовательная деятельность осуществляется c параллельными языками обучения – азербайджанским и русским. Большинство населения свободно им владеет, а подрастающее поколение проявляет неподдельный интерес к его изучению.

На карте Баку есть улицы, носящие имена Пушкина, Лермонтова, Толстого, а в музеях Есенина и Лермонтова бережно хранят память о пребывании поэтов на нашей земле. Продолжая «пушкинскую тему», замечу, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в одном из центральных скверов нашей столицы воздвигнут памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. В стране функционируют Славянский университет и Русский драматический театр имени С.Вургуна, да и к тому же во многих театрах есть русскоязычные труппы. Действуют Российский информационно-культурный центр и Ассоциация русскоязычных писателей «Луч». Открыты филиалы двух ведущих российских вузов – Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова».

Более того издаются русскоязычные газеты и журналы, учебники и художественная литература, на теле- и радиоканалах транслируются передачи, реализуются многочисленные российские периодические печатные издания.

Али Гасанов особо подчеркнул, что в Азербайджане проживает самое большое число этнических русских на Южном Кавказе, которые сохранили родной язык, культуру и национальные традиции. Они широко представлены в общественно-политической, научно-культурной и социально-экономической жизни общества, активно участвуют в укреплении нашей государственности. Безусловно, все вышеотмеченное свидетельствует о развитии и углублении всестороннего сотрудничества, которое отвечает обоюдным интересам двух наших стран и народов.

Напомнив в заключение слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который отметил, что «Отношения между нашими странами полноценные, партнёрские, дружественные, добрососедские, такие, какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями», Али Гасанов сказал: «Уверен, что данное мероприятие внесет свою лепту в дальнейшее укрепление гуманитарного сотрудничества и еще более сблизит нас. Желаю Дому русской книги успешной деятельности и много преданных покупателей, а всему коллективу — крепкого здоровья и новых достижений в работе».

На мероприятии выступили начальник управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, российский писатель, публицист Юрий Поляков, народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей, президент ПЕН-клуба Азербайджана Чингиз Абдуллаев, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Маргарита Русецкая, директор издательства «Азербайджан» Агабей Аскеров, исполнительный директор азербайджанского филиала Фонда развития «Института евразийских исследований» Рауф Гасанов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.