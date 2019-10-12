Президент Азербайджана нанес сокрушительный дипломатический удар по фашистской идеологии Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Формат, который обсуждался в столице Туркменистана Ашгабаде на заседании Совета глав государств СНГ, был выбран очень удачно. Тот факт, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны, был выбран своевременно, и именно в этом контексте речь Президента Азербайджана прозвучала весьма актуально.

Об этом сказал Trend в субботу известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов, комментируя речь главы азербайджанского государства на заседании Совета глав государств СНГ в столице Туркменистана Ашгабаде.

По оценке политолога, речь азербайджанского Президента в Ашгабаде нанесла мощный удар по Пашиняну, в ответ на его оправдания преступных деяний армянского террориста.

«Причем этот удар был нанесен не только по личности Гарегина Нжде, который сотрудничал с третьим рейхом, но и по нынешнему режиму Армении, защищающему кровавые злодеяния военного преступника. В своем аргументированном выступлении Президент Азербайджана сослался на энциклопедические справочники, документы, различные источники, подтвержденные военными историками, учеными.

Поэтому то, что Пашинян, по которому был нанесен мощный информационный и идеологический удар, был в полной прострации, абсолютно никакого удивления не вызывает. Я думаю, что от этого удара он вряд ли оправится в ближайшее время.

То, что армянский премьер произнес после этого какую-то жалкую речь в защиту военного преступника, еще раз показало, что он полностью повязан и всячески выгораживает пособников третьего рейха, руки которых в крови людей, защищавших свою землю.

Оправдания Пашиняна действительно были жалкими и примитивными, и думаю, все, кто присутствовал на этой встрече, сделали правильные выводы из всего происходящего», - сказал Садыхов.

Политолог отметил, что выступление Президента Азербайджана вызвало широкий резонанс на страницах мировой прессы, в российской печати, поддержку среди российских официальных лиц, в частности депутатов Государственной Думы, добавив, что эта поддержка была своевременна и исходила из важных аспектов, на которых сделал акцент Президент Азербайджана.

"Думаю, что это тот самый случай, который называется активной информационной и дипломатической наступательностью, которую продемонстрировал в очередной раз Президент Азербайджана", – сказал Садыхов.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. В то же время он является одним из авторов идеи о т.н. "Великой Армении". Цель - создать т.н. “Великую Армению”, в первую очередь, за счет земель Азербайджана и других соседних государств. После окончания Второй мировой войны военный трибунал бывшего СССР осудил Нжде как военного преступника.

(Автор: Матанат Насибова)

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