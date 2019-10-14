Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 14 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В честь гостя в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встретили в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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