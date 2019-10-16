Президент Ильхам Алиев выделил средства на борьбу с селем в Гекчайском районе

16 октября 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с селем на реке Гекчай на территории Гекчайского района.

В распоряжении говорится, что для завершения «Мер по ремонту и реконструкции главного водоприемного устройства на реке Гекчай на территории Гекчайского района и защите от селя» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются семь миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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