Президент Ильхам Алиев увеличил число зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства

17 октября 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по усилению материально-технический базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджана» от 5 февраля 2019 года.

В распоряжении говорится, что в Приложении к вышеуказанному распоряжению – «Список по разделению по городам и районам многоквартирных зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства» число этих зданий увеличено с 35 до 40, число непригодных к эксплуатации лифтов — от 75 до 83.

Кабинету Министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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