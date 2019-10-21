Цель ПНФА и т.н "Нацсовета" - создавать панику и провокации в стране - депутат

21 октября 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытка незаконного собрания, организованного "Нацсоветом", в очередной раз выявила их истинную сущность.

Об этом сказал Trend депутат Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что безуспешная попытка "революции" со стороны председателя партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли и подобных ему группы лиц в очередной раз подтвердила, что народ не верит этим лжецам, и в стране нет необходимости для проведения митинга.

"Эта попытка еще раз продемонстрировала, что в Азербайджане нет необходимости для проведения акций протеста. Народ уже давно не верит в ложь и иллюзии оппозиции. Народ сплотился вокруг своего лидера и сделал свой выбор. Уже неоднократно было подтверждено, что ПНФА не в состоянии организовать нормальную акцию. Призыв в социальных сетях со стороны Али Керимли граждан к участию в акции преследовало цель создать среду неповиновения и даже, при возможности, конфронтацию в центре города, представить себя как реальный центр силы в оппозиции и проводить соответствующие пиар-кампании", - сказал Мамедов.

По словам депутата, народ уже осознает, что популистские заявления Али Керимли и подобных ему лиц ничто иное, как ложь.

"Цель этих лиц не проведение мирной акции, а доведение пикета до состояния противостояния, создания паники в центре города. Если Али Керимли и вправду хотел провести митинг, полагаясь на своих последователей, то Исполнительная власть Баку предоставила им нормальное место для его проведения, разрешив им собираться там столько, сколько им угодно. Однако Али Керимли и его окружение из пятидесяти человек, неуверенные в своих сторонниках, отказались от места, предоставленного для проведения акции, узнав о том, что туда просто никто не придет", - сказал депутат.

Депутат добавил, что в результате они решили собраться в самом людном месте Баку, чтобы привлечь внимание окружающих.

"Общественность Азербайджана понимает, что целью ПНФА и так называемого "Нацсовета" не является проведение мирных акций протеста", - сказал Мамедов.

Депутат также сказал, что эти люди, живя по психологии 90-х годов и не подчиняясь закону, всего лишь хотели оказать сопротивление полиции на улице, создать панику, и заблокировать дорогу, создав тем самым проблемы гражданам.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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