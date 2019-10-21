Самед Сеидов: Некоторые деструктивные силы хотят ввергнуть Азербайджан в хаос

21 октября 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые деструктивные силы хотят ввергнуть Азербайджан в хаос, и мы внутри этой борьбы

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Самед Сеидов, сообщает в понедельник Trend.

Сеидов отметил, что Азербайджан неоднократно сталкивался с двойными стандартами международных организаций: «Теперь эти силы вновь пытаются нарушить стабильность в Азербайджане и вести страну к хаосу, но уже не посредством международных организаций, а изнутри. Самое трагичное то, что они пытаются делать это под прикрытием демократии, прав человека, верховенства закона».

Депутат добавил, что ЕС, не проанализировав незаконную акцию, проведенную радикальной оппозицией в Азербайджане, сделал заявление: «ЕС сам применяет силу против демонстрантов. В событиях во Франции погибли 11 человек. Азербайджану следует направить свое обращение международным организациям – Европарламент, Совет Европы, ПАСЕ и др. организации, в котором должно быть подчеркнуто, что организации, которые говорят о верховенстве закона, не должны защищать людей, которые его нарушают. События, происходящие в самой Европе, показывают высокий уровень двойных стандартов. Уверен, что азербайджанский народ прекрасно все видит и понимает».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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