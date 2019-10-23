Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой

23 октября 2019 21:30 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Ирака Мухаммедом Али Альхакимом в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком.

Министры также говорили об успешном развитии торгового-экономического, инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, в том числе сотрудничества в гуманитарных и других областях.

Министр иностранных дел Ирака заявил, что продвижение высоких ценностей во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, будет способствовать глобальному миру и безопасности, пожелав при этом успехов нашей стране во время ее председательства.

В заключение встречи Мухаммед Али Альхаким, оставил сердечные слова в Памятной книге посвященной 100-летию создания органов дипломатической службы Азербайджана.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
  • Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
  • Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
  • Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
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