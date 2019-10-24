Столица Азербайджана – Баку отправляет очень важные политические мэсседжи миру - мнения

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения демонстрирует силу и вес Азербайджана в мире.

Об этом сказал в четверг Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), политолог Эльман Насиров.

Насиров напомнил, что Азербайджан стал членом Движения неприсоединения по инициативе Президента Ильхама Алиева в 2011 году: «В успехе Азербайджана, избранного в Совет безопасности ООН в октябре того же года, очень важную роль сыграло и членство в Движении неприсоединения, так как в ходе избрания нашу страну поддержали все государства, входящие в Движение неприсоединения. В XVIII саммите, который пройдет в Баку, будут участвовать главы государств и правительств более 60 стран, делегации 158 стран. В рамках этого важного мероприятия ожидается принятие четырех важных документов, в которых будет отражена принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и где защищается решение конфликта только в рамках территориальной целостности Азербайджана. С этой точки зрения саммит имеет очень большое значение».

Депутат подчеркнул, что в то же время проведение в Баку такого саммита создает возможность эффективной платформы для укрепления связей со странами, не имеющих постоянных дипломатических представительств в Азербайджане: «Это означает потенциальную поддержку по карабахскому вопросу в ООН и на других международных платформах».

Политолог также добавил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане показывает, что страна играет очень большую роль в обеспечении мира и безопасности и столица Азербайджана – Баку отправляет очень важные мэсседжи миру. «Считаю, что проведение такого мероприятия в Баку продемонстрирует всему миру, что Азербайджан стабильная безопасная страна, имеющая свои цели, и играющая большую роль в обеспечении международной безопасности», - сказал Насиров.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения увеличит роль страны в системе международных отношений.

Об этом сказал Trend политолог, профессор «Западного университета» Фикрет Садыхов.

Он напомнил, что Движение неприсоединения важная международная платформа, объединяющая свыше 100 государств: «В рамках этой структуры обсуждаются все актуальные вопросы, беспокоящие человечество. Если учесть, что из почти 200 государств, входящих в ООН, 120 являются членами Движения, то можно представить силу этой структуры. Она вносит достаточно большой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в мире, и председательствование Азербайджана в этом Движении в последующие три года серьезный и ответственный шаг. Бесспорно, за это время Азербайджан будет вносить вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности, наладит двусторонние и многосторонние конструктивные отношений со многими странами-членами Движения неприсоединения».

Напомним, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Делегации 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите.

В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств 60 стран и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

В преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения 23-24 октября в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Отметим, что Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Мероприятие будут освещать 246 аккредитованных журналистов.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Матанат Насибова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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