БАКУ /Trend/ - XVIII саммит Движения неприсоединения принесет важные дивиденды Азербайджану.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Парвин Керимзаде.

Депутат отметила, что проведение в Баку саммита второй после ООН организацией и председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 гг. говорит о большом авторитете страны в мировом сообществе.

По словам депутата, сегодня Азербайджан сильная страна в системе международных отношений: «В любом вопросе из этой географии учитываются интересы страны, как лидирующего государства в регионе. Азербайджан выступает не только как участник, но и в роли инициатора и локомотива региональных проектов. Эти успехи были достигнуты благодаря дальновидной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и сегодня продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

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