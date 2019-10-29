Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения Агдаша

29 октября 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения города Агдаш.

В распоряжении говорится, что для строительства 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жильцов, проживающих в аварийных домах в г. Агдаш из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Агдашского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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