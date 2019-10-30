В Баку презентована Система быстрой координации и управления проектами

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку презентован новый бренд Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана "SƏLİS" «Система быстрой координации и управления проектами», сообщает в среду Trend.

Выступая на мероприятии, председатель Совета, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев проинформировал о проекте "SƏLİS".

Затем был продемонстрирован видеоролик о работе Системы.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что основные принципы развития Азербайджанского государства, определенные великим лидером Гейдаром Алиевым в 1992-2003 гг., были очень значимыми с точки зрения государственного строительства. "За это период был реализован ряд глобальных проектов, предприняты важные шаги с точки зрения налаживания международных связей. 2003-2006 гг. являются периодом модернизации государства, богатым новыми трендами историческим периодом под руководством Президента Ильхама Алиева. В тот период удовлетворенность граждан была одной из первоначальных государственных приоритетов. В 2007-2008 гг. Президент Ильхам Алиев принял две важные концепции. Первая - обеспечение гражданской удовлетворенности, вторая - государственная поддержка СМИ. По каждой из двух концепций были созданы соответствующие государственные структуры. После президентских выборов 2018 года Президент Ильхам Алиев начал курс реформ, основу которого составляет достижение прозрачности. Все еще существует теневая экономика, против которой ведется организованная борьба. Те, кто выступает против внедрения прозрачности, будут наказаны в соответствии с законодательством. Сегодня процесс внедрения прозрачности достиг этапа, когда в нем участвует каждый гражданин», - сказал Гасанов.

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