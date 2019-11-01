Депутат: Решение Палаты представителей в связи с т.н. "армянским геноцидом", которая молчит о Ходжалы, говорит о двойных стандартах

БАКУ /Trend/ - Мы осуждаем, считаем предвзятой и несправедливой резолюцию Палаты представителей США, принятую в связи с т.н. армянским "геноцидом". Это решение не имеет никаких правовых и исторических оснований.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Ганира Пашаева.

Она сообщила, что эта резолюция Палаты представителей Конгресса США носит явно политический характер и принята с целью политического давления на Турцию.

"Как и заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, своей операцией "Источник мира" Турция испортила большую игру США, проект, который они хотели осуществить в регионе. Потому, что игра США создавала серьезные проблемы национальным интересам, безопасности границ Турции и осложняла борьбу с террористическими организациями", - сказала Пашаева.

Она отметила, что включая и резолюцию, связанную с «армянским геноцидом», двумя своими решениями Палата Представителей США мстит Турции и оказывая давление пытается наказать братскую страну, вынуждает отступить. А Анкара уже официально заявила, что такие решения не вынудят Турцию отступить от позиции, служащей ее национальным интересам, Турция и турецкий народ не принимает и никогда не примет эту резолюцию.

"Этим решением Палата представителей еще раз бросила тень на роль США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Вера азербайджанского общества в то, что США сыграет в этом вопросе нейтральную, объективную роль, и без того была крайне слабой. После этого решения люди полностью потеряли доверие. Потому, что решение, связанное с т.н. "армянским геноцидом", Палаты представителей, которая обходит молчанием Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией-оккупантом на глазах всего современного мира, говорит о двойных стандартах. Мы солидарны с братской Турцией и наша молодежь в медиа, в социальных сетях, представители диаспоры в странах, где они живут и действуют, должны вести активную пропаганду о том, насколько несправедливыми являются эти решения, что они не безосновательны с точки зрения истории. Мы должны усилить борьбу с ложью т.н. "армянского геноцида"", - подчеркнула Ганира Пашаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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