Али Керимли в очередной раз показал свою полную недееспособность

БАКУ /Trend/ - Последние алогичные заявления Али Керимли и выступления "лидеров" радикальной оппозиции в социальных сетях в очередной раз показали их полную недееспособность как политиков.

Али Керимли и Джамиль Гасанли, обвиняя власти якобы в их преследовании, пытаются создать ореол "мучеников". Они не гнушаются ничем, чтобы оправдать свои провальные действия и возродить к себе интерес заграничных центров.

Их жалкая активность не мешает властям, поскольку ни Али Керимли, ни Джамиль Гасанли отнюдь не влияют на умы и настроения масс в стране, не способны расшатать устои общества и власти.

Уже всем очевидно, что эти люди оторваны от реальности и не владеют ситуацией. Они уже не знают, как реально обстоят дела в государстве, чем живут люди и каким видят будущее своей страны.

Манера заявлять из года в год, как заезженная пластинка одно и то же, сокращает им объем работы и избавляет от дополнительной нагрузки. Они прекрасно знают, что битва проиграна еще до ее начала. Даже переливать из пустого в порожнее можно разумно.

Главная идея Али Керимли и Джамиля Гасанли: все, что есть, - плохо и неправильно, давайте все разрушим и начнем сначала. Но... точно не знаем как и зачем, но заграничные "умные дяди" сказали, что так надо.

Одним словом, сплошная пыль, пускаемая в глаза своим малочисленным сторонникам для выманивания денег у всевозможных зарубежных спонсоров.

Его опасения оправданы: всевозможные зарубежные спонсоры могут серьезно задуматься о том, почему он так проигрывает в "популярности" в народе и обделять его своими щедротами.

Тут вырисовывается одно омерзительное свойство радикальной азербайджанской оппозиции, которое проявляется в вопросе выражения своих симпатий и антипатий и приобретает совершенно новые качества: "лидеры" радикалов не любят власть, но в то же время и друг друга. Суть всего этого заключается в том, что радикальная азербайджанская оппозиция не так уж и оппозиционна, как утверждает, и обычная зависть к "подельнику" для ее "лидеров" намного сильнее, нежели какая-нибудь политическая или общественная цель.

Уже все понимают, что если есть что-то негодное, то это именно та деградированная единица, которая называется "радикальной оппозицией" и которая ассоциируется с разочарованием.

Именно поэтому некоторые прозревшие рядовые члены радикальных оппозиционных партий напрямую обвиняют "лидеров" в том, что они понесли сокрушительное поражение, поскольку продались за деньги и потакают своим неудовлетворенным амбициям.

От них требуют, чтобы они сами определили и признались, почему постоянно терпят позорные поражения.

Отдел политики Trend

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