Политолог: "Граждане Азербайджана не станут участвовать в политических экспериментах оппозиции"

БАКУ/Trend/ - После неудачной попытки проведения митинга 19 октября, радикальная оппозиция начала использовать свои грязные методы по дискредитации власти. Но и тут представители оппозиции потерпели фиаско. Последовательные призывы радикальной оппозиции к действию, посредством социальных сетей, вызывали только негативные эмоции в азербайджанском обществе. Опросы общественного мнения, проведенные оппозицией в социальных сетях, показали, что граждане Азербайджана не желают поддерживать оппозиционные митинги. Народ Азербайджана понимает, что возмутительные заявления лидеров радикальной оппозиции и их соратников не соответствуют действительности.

Граждане Азербайджана не хотят играть роль разменной монеты в политических амбициях группы радикалов, не поддерживают их инициативы и идеи, рассматривают эти претензии как угрозу для развития страны.

Очевидно, что провокационные шаги, предпринимаемые оппозицией, в частности так называемым "Национальным советом", предпринимались исключительно с целью бросить тень на сформировавшееся в азербайджанском обществе позитивное мнение о власти и проводимую ею политику. Однако, каждый успех, достигнутый правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, как во внутренней, так и во внешней политике, наглядно подтверждает фиаско радикальной оппозиции.

Ситуацию для Trend прокомментировал глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По словам политолога, цель радикальной оппозиции - силовым путем, посредством уличных беспорядков прийти к власти.

«Они воодушевлены событиями на Ближнем Востоке, арабской весной, и в том числе акциями протеста и митингами в некоторых странах СНГ. Но дело в том, что Азербайджан находится в совершенно иной ситуации. В отличие от тех стран, Азербайджан процветающее государство. Сегодня Азербайджан, во главе с Ильхамом Алиевым, движется вперед и активно развивается во всех сферах. Сегодня столица Азербайджана - Баку, является центром международных, региональных, культурных, политических, спортивных и иных мероприятий. К сожалению, независимая политика азербайджанских властей нравится не всем мировым центрам. Всем известно, что Азербайджан находится в состоянии войны с сепаратистским режимом Армении, исходя из этого население Азербайджана, общественные деятели, политики, должны очень ответственно относится к митингам и тому подобным мероприятиям. Конечно же, оппозиция имеет право на проведение митингов, и для них было специально выделено для этого место. Но, как мы видим, целью оппозиции является дестабилизация, хаос и беспорядки в центре города», - сказал Мамедов.

По мнению политолога, так называемый "Национальный совет" понимает, что их социальный ресурс не настолько велик, чтобы проводить митинги.

«Отказ лидеров радикальной оппозиции от проведения митинга на месте, выделенном им Исполнительной Властью города Баку, говорит о том, что они сегодня не готовы мирным путем, путем диалога, вести с властями политический дискурс», - отметил политолог.

Между тем, представитель умеренной оппозиции, основатель партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) - Ильгар Мамедов понял, что деструктивными методами, хаосом и пропагандой антиазербайджанской идеологии, оппозиция ничего не добьется. Об этом он написал на своей странице в социальной Сети Facebook. По словам Ильгара Мамедова, кампания, начатая оппозицией 13 месяцев назад подошла к своему логическому завершению. Лидер партии «Республиканская альтернатива» осознал, что массовые акции, прежде всего, являются, выражением мирной и решительной позиции, и должны организовываться соответствующим образом.

Относительно заявления Ильгара Мамедова, эксперт отметил, что уже давно известно о том, что оппозиция не едина и что между оппозиционными партиями существуют очень большие разногласия и конфликты:

«Они воюют между собой в социальных сетях. Однако, все силы, которые сегодня борются за власть должны учитывать, что азербайджанский народ поддерживает политический курс, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым. Граждане Азербайджана, как их называет представительница радикальной оппозиции Гультекин Гаджибейли, не подопытные кролики, и не станут участвовать в политических экспериментах оппозиции».

Как заявил глава Бакинского клуба политологов, страны, в которых произошла революция, утратили свою государственность:

«Кроме того, перед ними встали реальные угрозы национальной безопасности. И сегодня, когда Азербайджан стоит перед глобальными международными вызовами, на пути решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, оппозиционеры вместо того, чтобы вести диалог в условиях здоровой конкуренции, к сожалению, наоборот - мешают и пытаются создать хаос внутри общества».

В заключении политолог отметил, что сегодня разные социальные группы населения Азербайджана, независимо от их социального статуса поддерживают сегодняшний политический курс, проводимый Ильхамом Алиевым.

Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.

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