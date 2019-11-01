Али Гасанов: Радикальную оппозицию бойкотирует азербайджанский народ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как вам известно, структура, называющая себя Национальным советом, в которой собралась группа лиц радикального мышления, заявила о том, что передумала проводить незаконный митинг в центре Баку второго ноября.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в пятницу Trend.

В "статусе" говорится: «Функционеры структуры, выступая друг за другом, озвучивают различные версии причины, почему они не проведут (на самом деле не смогут провести) митинг: «якобы азербайджанское правительство намеревалось прибегнуть к каким-то провокациям, или была вероятность того, что на митинг приведут некие сексуальные меньшинства, де, что могут повториться Гянджинские события, могут умышленно выдвинуть группы радикальных исламистов» и пр. У анатолийских турок есть очень уместное выражение: «извинения хуже проступка».

Этот антинациональный Совет, призывающий к незаконным акциям, который унижает народ на международной арене, а внутри лицемерно обманывает граждан, выдумывая несоответствующие действительности «серьезные факты» в адрес Азербайджанского государства и представляющей его власти, теперь с таким же лицемерием пытается придумать причины, почему отменили митинг. Очень надеюсь, что кто-нибудь из функционеров Национального совета найдет смелость в себе и открыто признает настоящую причину, почему митинг не будет проведен, а именно, что радикальную оппозицию бойкотирует азербайджанский народ. Своевременное признание не унизит, а наоборот возвеличит человека, говорили наши мудрецы…».

Али Гасанов отметил, что события, происходящие вокруг второго ноября, вызывают вопрос: интересно, проведение в Азербайджане митинга или акции протеста, в частности, незаконные митинги, которые настойчиво хочет организовать радикальная оппозиция в целях нездорового ажиотажа, исходит из потребности общества, или это средство создания видимости политического существования организаторов, средство для их связей с внешними антиазербайджанскими силами и источник удовлетворения личных финансовых нужд? «Обращаюсь к немногим гражданам Азербайджана, которых Национальный совет и руководители ПНФА, в которой представлена радикальная оппозиция, подставляют, обманывая нереальными обещаниями, чтобы реализовать свои личные амбиции: дорогие граждане, разве вам не ясно, что эти лица, которые руководят ПНФА и Национальным советом, толкают вас к трагедии, чтобы реализовать свои грязные амбиции? Разве вы не чувствуете, что эти люди, которые одной ногой стоят здесь, а другой - у дверей антиазербайджанских центров за рубежом, разбившие лагерь в посольствах иностранных государств, используют вас как средство ради «своих взаимовыгодных» союзов? Еще раз обращаясь к немногочисленным нашим гражданам, поддающимся на сладкие посулы этих антинациональных элементов, под влияние клеветнических групп за рубежом, в бреду иллюзий позволяющих себе говорить на языке диктата со своим государством, утративших чувство реальности ввиду неопытности и ограниченности кругозора, хочу сказать, дорогие друзья, что все ваши проблемы – это наши проблемы, проблемы действующей власти, представляющей Азербайджанское Государство», - добавил помощник Президента Азербайджана.

Он особо подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев денно и нощно, неустанно работает для повышения социально-экономического положения народа, постоянного роста его материального благосостояния, справедливого урегулирования карабахской проблемы, для развития, прогресса, модернизации, имиджа страны.

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