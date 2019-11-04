Назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приказом генерального прокурора Закира Гаралова Эмин Рамиз оглу Мурсалиев назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, сообщает в понедельник Trend.

До этого Мурсалиев был начальником Оперативного управления Главного управления по борьбе с коррупцией.

Прежний замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Али Нагиев распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 г. был назначен главой Службы государственной безопасности (СГБ).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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