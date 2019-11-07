Премьер-министр Али Асадов назначил себе нового помощника

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назначил себе нового помощника.

Как сообщает в четверг Trend, по распоряжению премьера, Закир Пашаев назначен на должность помощника премьер-министра Азербайджана.

Отметим, что двумя другими помощниками премьера являются Алескер Алескеров и Сабир Байрамов.

Алескер Алескеров назначен помощником премьер-министра 23 октября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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