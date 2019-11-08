Депутат: Последняя резолюция ООН - вклад против возвышения пропаганды фашизма в Армении на уровень государственной политики

БАКУ /Trend/ - Очередная резолюция, принятая Генассамблеей ООН против героизации нацизма, неонацизма и устранения вызванных ими последствий, может стать инструментом противодействия росту пропаганды фашизма на уровень государственной политики в Армении.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Он сообщил, что сегодня в мире наблюдается очень опасная тенденция и в ряде государств пропагандируется, героизируется фашизм, его отдельные разновидности, в частности, неонацизм.

«Это создает условия для распространения расовой дискриминации, ксенофобии и приходится бороться со всеми этими опасными тенденциями. Зарождение и тенденция развития волны неонацизма в мире принимают опасный оборот.

В ходе саммита глав государств стран СНГ в Ашгабаде Президент Азербайджана поднял именно этот вопрос и отметил, что сегодня в Армении широко распространилась героизация фашизма, воздвигаются памятники служившим фашизму преступникам, пропагандируются их политические взгляды. Президент Ильхам Алиев привел в пример памятник, установленный в честь Гарегина Нжде, и на фактах доказал, что пропаганда, героизация фашизма поднята в Армении на уровень государственной политики.

Считаю, что выступление Ильхама Алиева на саммите в Ашгабаде было в центре внимания в ходе встречи и вот, мы наблюдаем реакцию на эту проблему в рамках ООН», - сказал Эльман Насиров.

По его словам, в настоящее время стала крайне актуальной координированная борьба против этих серьезных источников опасности.

"Думаю, что эта резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, может стать вкладом в противодействие возвышению пропаганды фашизма на уровень государственной политики в Армении. Если учесть, что одним из авторов этого проекта является Россия, а вопросы эти выступают на передний план в майском отчете МИД РФ, то создается ощущение, что выражена резкая реакция политике пропаганды фашизма, в частности, в Армении.

Уже сегодня можно прогнозировать, что осуждение этой острой проблемы на уровне ООН должно обусловить отступление и отказ Армении от политики героизации фашизма. В противном случае получится, что Армения бросает вызов всему международному сообществу. Считаю, что международное сообщество должно продемонстрировать решительную и принципиальную позицию», - сказал Эльман Насиров.

Отметим, что седьмого ноября Генассамблея ООН приняла очередную резолюцию против героизации нацизма, неонацизма и устранения вызванных ими последствий.

Автором проекта резолюции стала Россия. В качестве соавтора выступили 23 страны, в том числе Беларусь, Бразилия, ЮАР, Китай, Пакистан, Сирия и Северная Корея.

Резолюция состоит из 66 пунктов. В голосовании приняла участие 121 страна, из которых 119 проголосовали "за", а два – "против".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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