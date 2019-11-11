Транспортная инфраструктура и стабильность в Азербайджане способствовали повышению его значимости в рамках проекта "Один пояс - один путь"

11 ноября 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортная инфраструктура и политическая стабильность в Азербайджане способствовали повышению значимости страны в рамках проекта "Один пояс - один путь". Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, доставка грузов в Прагу по центральному коридору проекта «Один пояс, один путь» считается выгодной, в том числе в плане экономии времени.

Депутат отметил, что Азербайджан - одна из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс - один путь".

По его мнению, реализация проектов транспортного коридора "Восток-Запад" и Транскаспийского транспортного коридора является новым этапом в азербайджано-китайских экономических связях.

"Возможности для транзитных перевозок, предоставляемые Азербайджаном при отправке товаров из Китая в Европу, очень эффективны и перспективны. Инициатива «Один пояс, один путь» не только открывает новые возможности для перевозок, но и поощряет торговлю, туризм, международные контакты и способствует стабильности, безопасности и миру на евразийском пространстве", - отметил Гусейнов.

Он добавил, что руководство Азербайджана проводит необходимую работу, чтобы добиться повышения позиций страны в грузоперевозках в регионе и по всему миру, с эффективным использованием географического положения, а также транспортной и транзитной инфраструктуры Азербайджана. "И, конечно, связи с Китаем, обладающим второй по величине экономикой в мире, имеют в этом отношении особое значение", - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что дружба и сотрудничество между Китаем и Азербайджаном развиваются с каждым днем.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, направляющийся из Китая в Европу посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тоннель Мармарай.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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