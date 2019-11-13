В рамках оперативных учений ВВС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках оперативных учений, проводимых в масштабах азербайджанской армии, Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана выполняют поставленные задачи, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно плану, данные, поступившие на основе вводных в группу управления ВВС, наносятся на карты.

Привлеченные к учениям авиация и средства противовоздушной обороны точно и эффективно выполняют задачи.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 ноября начались оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фибероптической линии связи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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