Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международном гала-представлении «Непобедимые» по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 13 ноября по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета в Баку, в Театре юного зрителя состоялось международное гала-представление под названием "Непобедимые".

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, представители Международного Паралимпийского комитета и спортивной общественности нашей страны.

На своеобразном мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева и Национальным Паралимпийским комитетом Азербайджана, истории судеб людей с физическими ограничениями представлены посредством театра теней, ультрафиолетового шоу и пантомимы.

Сначала участники посмотрели стенд, состоящий из фотографий фотокорреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Ильгара Джафарова, отражающих успехи наших паралимпийцев.

На мероприятии было представлено лого "Непобедимых". Простое на первый взгляд лого отражает паралимпийский дух. Факел в центре лого олицетворяет способности и победный дух. Языки пламени окрашены в цвета азербайджанского флага. В нижней части расположен символ Международного Паралимпийского комитета "Дух в движении". На лого в форме сердца также олицетворен образ жизни, отражающий успешную и динамичную жизнь.

На мероприятии лица, достигшие успеха несмотря на ограниченные физические возможности, поделились со зрителями историями своей жизни.

Первыми гостями "Непобедимых" стали почетный рыцарь-бакалавр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, второй президент Международного Паралимпийского комитета, сэр Филип Крэйвен и почетный вице-президент Паралимпийской ассоциации Великобритании Энтони Сейнсбури, которые не пали духом из-за физических недостатков, преодолев преграды, достигли больших успехов как в спорте, так и в общественной жизни, стали всемирно известными личностями.

Сэр Филип Крэйвен в 16 лет в результате несчастного случая, произошедшего во время занятий альпинизмом, повредил позвоночник. С тех пор он вынужден пользоваться инвалидной коляской. Однако этот несчастный случай и возникшие после него физические ограничения не смогли сломить волю Филипа. Он не только не отошел от спорта, а, наоборот, внес важный вклад в развитие инвалидного спорта и паралимпийского движения во всем мире. Он с удовлетворением отметил, что в Азербайджане государство оказывает большое внимание развитию паралимпийского движения. Именно благодаря этому азербайджанские паралимпийцы успешно выступают на международной арене. Достигнутыми успехами спортсмены вносят важный вклад в развитие паралимпийского движения.

Аналогичные слова можно сказать и о его коллеге и друге азербайджанского спорта Энтони Сейнсбури. Ему принадлежат особые заслуги в налаживании международных связей и пропаганде Национального Паралимпийского комитета Азербайджана. В настоящее время специалист продолжает эту миссию. На основании Распоряжения, подписанного главой нашего государства 2 февраля 2016 года по случаю 20-летия создания Национального Паралимпийского комитета Азербайджанской Республики, он был награжден почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии паралимпийского движения в нашей стране.

Энтони Сейнсбури отметил широкий размах паралимпийского движения в мире, подчеркнул важность интеграции людей с инвалидностью в общество посредством спорта.

Другим интересным гостем мероприятия стала посол доброй воли ООН среди женщин в Пакистане Муниба Мазари. Муниба, известная в Пакистане как "железная леди", в результате аварии вынуждена пользоваться инвалидной коляской. Преодолев физические ограничения и другие стигмы, Муниба Мазари стала одной из влиятельных женщин мира. Она входит в список 100 сильнейших женщин мира по версии ВВС, а также в список 30 влиятельных людей мира моложе 30 лет журнала Forbes.

Муниба Мазари призвала лиц с ограниченными физическими возможностями, в частности женщин быть более сильными. Она отметила, что люди с инвалидностью не должны быть изолированы от общества. Они должны верить в себя, передавать другим то, чего достигли и добились сами.

Двукратный Паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, имя которого хорошо известно каждому гражданину Азербайджана, также стал одним из главных гостей мероприятия. Его большие успехи в жизни, которых он достиг, несмотря на потерю зрения в результате попадания вражеской пули во время прохождения воинской службы, были представлены в художественной инсценировке с участием самого Ильхама Закиева.

Один из всемирно известных дзюдоистов – Паралимпийский чемпион Олег Крецул также разделил одну сцену с Ильхамом Закиевым. Участие Олега Крецула в этом мероприятии неслучайно. Спортивная карьера Олега Крецула, потерявшего зрение после автокатастрофы, делится на две части. До автокатастрофы, произошедшей в 1997 году, Олег, занимавшийся дзюдо, добился серьезных успехов на международной арене. Авария и потеря зрения не смогли сломить его и на этот раз Олег Крецул добился успехов в парадзюдо и возвысился до звания Паралимпийского чемпиона.

На мероприятии Махмуд Сафаров, первый в нашей стране снимающий "вайны" в жанре жестики, представил спектакль "Мир Махмуда". Несмотря на ограниченные физические возможности его выступление было посвящено людям, достигшим успеха.

Менеджер по связям BP в Азербайджане Тамам Баятлы отметила, что компания придает большое значение ценностям социальной ответственности в странах, в которых функционирует. Она сказала, что BP является партнером Национального Олимпийского комитета и Национального Паралимпийского комитета Азербайджана.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов сказал: "Счастье не в руках и ногах. Главное в том, чтобы не иссякло жизнелюбие в человеке. Ведь именно любовь способна вернуть человека к жизни и способствовать достижению им успеха".

В заключение мероприятия президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и другие участники раскрасили специальными блестками табло с лого "Непобедимых".

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