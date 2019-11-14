Азербайджан с точки зрения мультикультурализма и толерантности является примером для стран мира — Протоиерей Константин

БАКУ/Trend/ - II Саммит мировых религиозных лидеров в Баку имеет огромное значение в мировой религии.

Об это сказал Trend пресс-секретарь Бакинской епархии Русской православной церкви Протоиерей Константин Поминов.

Священнослужитель отметил, что Саммит приурочен к 70-ти летию главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде.

«Первый саммит религиозных лидеров прошел в 2010 году, и если обратить внимание, то можно увидеть, что за эти годы не было ни одного серьезного межрелигиозного конфликта, не было ни одного межрелигиозного столкновения и войн. И проходящий сейчас в Баку саммит тоже служит тому, чтобы различные религиозные деятели все же более вдумчиво подходили к решению межнациональных и межрелигиозных проблем», - сказал он.

По словам протоиерея, Аллахшукюр Пашазаде сыграл важную роль в период становления независимой Азербайджанской Республики:

«Он сделал все, чтобы в Азербайджане не было ни национальных, ни религиозных конфликтов. И сегодня в Азербайджане представители различных религий тесно сотрудничают между собой. Мы действительно сотрудничаем как с мусульманами, иудеями, так и с другими христианскими концессиями».

Пресс-секретарь Бакинской епархии отметил, что в Азербайджане нет таких проблем, какие сегодня наблюдаются в мире:

«Я думаю, что Азербайджан может служить примером для многих, в том числе западных стран в, которых, постоянно вспыхивают межнациональные межрелигиозные конфликты. Азербайджан в плане мультикультурализма и толерантности является примером для стран мира. И наш национальный лидер Гейдар Алиев как-то сказал, что "богатство Азербайджана не в ресурсах, богатство Азербайджана в его многонациональности". И вот, этот курс на мультикультурализм и толерантность, начало которому положил великий лидер Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Это пример достойный подражания для всех мировых правительств и религиозных деятелей».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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