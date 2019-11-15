Президент Ильхам Алиев: Именно Гейдар Алиев заложил основу отношений между государством и религией, равно, как с его именем связана концепция развития Азербайджана по всем остальным направлениям

БАКУ /Trend/ - Именно Гейдар Алиев заложил основу отношений между государством и религией, равно, как с его именем связана концепция развития Азербайджана по всем остальным направлениям.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"Отношения между государством и религией в Азербайджане регулируются на высоком уровне. Основу этих отношений заложил великий лидер Гейдар Алиев. Гейдар Алиев, как великий сын азербайджанского народа, достойно служил народу во все времена – как в советский период, так и в период независимости. Именно Гейдар Алиев заложил основу отношений между государством и религией, равно, как с его именем связана концепция развития Азербайджана по всем остальным направлениям. В 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость. Но в первые два года независимость носила формальный характер. Страна, можно сказать, находилась в неуправляемом состоянии. В особенности, в результате военного переворота, осуществленного в 1992 году Народным фронтом Азербайджана, положение еще более обострилось, Азербайджан оказался в тисках глубокого кризиса, в стране царили хаос, анархия, произвол. Одновременно, большой ущерб был причинен межрелигиозным, межнациональным отношениям. Власть Народного фронта Азербайджана является черным пятном нашей истории. Это – позорный период, неслучайно, азербайджанский народ лишь год смог вынести эту антинациональную, продажную и трусливую власть, спустя год он обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти, доверил ему будущее страны", - сказал глава государства.

По его словам, после прихода к власти Гейдар Алиев, в первую очередь, предпринял важные шаги в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований, предотвратил армянскую оккупацию, и Азербайджан смог вернуть некоторые земли, находившиеся под оккупацией.

"В стране утвердилась стабильность, она вступила на путь развития. Нам удалось преодолеть международную изоляцию, началось проведение экономических и политических реформ. В том числе, с именем Гейдара Алиева связано формирование отношений между государством и религией. Одновременно, его преосвященство шейх проявил большую самоотверженность и проводил активную деятельность в этом направлении. Как свидетель всего этого, могу сказать, что дружба Гейдара Алиева и его преосвященства шейха сыграла решающую роль в формировании отношений между государством и религией. Его преосвященство шейх и сегодня проводит большую работу, направленную на продолжение отношений между государством и религией на здоровой основе, пропагандирует Азербайджан в мире. Работа, проводимая под его руководством, получает высокую оценку как азербайджанского народа, так и мировой общественности. Ежегодно по инициативе и под руководством его преосвященства шейха в нескольких странах проводятся авторитетные международные мероприятия. Его преосвященство шейх, снискавший высокий авторитет как в Азербайджане, на Кавказе, так и в мире, взвешивает шаги, предпринимаемые в направлении регулирования отношений между религией и государством, эти шаги поддерживают общее развитие нашей страны, так как стабильность любой страны означает ее будущее. Там, где нарушена стабильность, нет места развитию. К сожалению, в последние годы в различных странах происходят беспорядки, войны, конфликты на религиозной почве. К сожалению, зачастую под религиозными лозунгами совершаются большие преступления.

Его преосвященство шейх является одним из выдающихся людей, внесших огромный вклад в общее развитие Азербайджана. В августе нынешнего года моим Распоряжением его преосвященство шейх был награжден высшим орденом Азербайджана – орденом «Гейдар Алиев», сегодня в торжественной обстановке эта высокая награда будет вручена его преосвященству шейху", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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