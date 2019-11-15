В Азербайджан возвращен 61 гражданин, без разрешения проживавший в Германии

15 ноября 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджан возвращен 61 гражданин, без разрешения проживавший в Германии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.

В рамках выполнения Соглашения между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии без разрешения проживающих лиц, 14 ноября 2019 года, чартерным рейсом из Германии в Азербайджан была осуществлена реадмиссия (возвращение) 61 гражданина Азербайджана, из которых 22 мужчины, 18 – женщины, 21 - дети.

Граждан Азербайджана встретили сотрудники Государственной миграционной службы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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