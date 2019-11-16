Ариф Гаджилы отрицает уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников

БАКУ /Trend/ - Ариф Гаджилы старается отрицать уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников.

Об этом сказал ныне живущий в Германии экс-мусаватист, журналист Яфез Акрамоглу, комментируя реакцию главы партии "Мусават" Арифа Гаджилы на задержание членов партии правоохранительными органами Германии, передает в субботу Trend.

"В документе ясно указывается, что Ильхам Гасан передал Мехти Халилбейли семь пакетов с документами с фальсифицированной информацией в них. А он на их основе попытался получить статус политэмигранта для мигрантов, прибывших незаконным путем из Азербайджана. После проверки банковских счетов и других операций было установлено, что они таким путем с 2015 года заработали минимум 300 тысяч евро.

Ильхам Гасан является председателем Европейского центра координации (ЕЦК) "Мусават" и печать этой структуры находится у него. Всем известно, что ЕЦК выдает политическим эмигрантам справки. У меня есть доказательства по поводу, как минимум, 200 таких справок. В большинстве из которых также сфальсифицирована информация.

Если семь пакетов со справками не относятся в ЕЦК "Мусават", то к кому они относятся? Может, у Ильхама Гасана есть и другие печати, о которых мы не знаем? Может, эти справки выданы за подписью Арифа Гаджилы? Если это так, то пусть скажут, чтобы никто не упоминал ЕЦК "Мусават".

Обоснование растраты 300 тысяч евро абсурдными аргументами - "нормально". Как и то, что тонущий хватается за соломинку", - сказал Яфез Акрамоглу.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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