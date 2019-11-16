Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание по итогам оперативных учений, проведенных в масштабах армии.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, к совещанию, которое прошло с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица.

Проанализировав итоги оперативных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены, высоко оценил умение командного состава управлять войсками и уровень профессионализма военнослужащих в целом.

Министр обороны, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на азербайджанскую армию, приказал увеличить количество и эффективность проводимых на различных уровнях учений и тренировок с целью повышения боеготовности личного состава.

Закир Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу в связи с повышением боеготовности, всесторонним обеспечением системы обороны подразделений, дислоцированных на переднем крае обороны, а также совершенствованием несения боевого дежурства и повышением боеспособности войск.

На совещании была отмечена важность проведения работ по повышению уровня морально-психологического состояния личного состава и воинской дисциплины, используя реальные факты и основываясь на примерах героизма, воспитания военнослужащих в духе беззаветной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему.

(Текст. Турал Гараджаев)

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