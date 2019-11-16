Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)

16 ноября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание по итогам оперативных учений, проведенных в масштабах армии.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, к совещанию, которое прошло с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица.

Проанализировав итоги оперативных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены, высоко оценил умение командного состава управлять войсками и уровень профессионализма военнослужащих в целом.

Министр обороны, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на азербайджанскую армию, приказал увеличить количество и эффективность проводимых на различных уровнях учений и тренировок с целью повышения боеготовности личного состава.

Закир Гасанов дал соответствующие указания руководящему составу в связи с повышением боеготовности, всесторонним обеспечением системы обороны подразделений, дислоцированных на переднем крае обороны, а также совершенствованием несения боевого дежурства и повышением боеспособности войск.

На совещании была отмечена важность проведения работ по повышению уровня морально-психологического состояния личного состава и воинской дисциплины, используя реальные факты и основываясь на примерах героизма, воспитания военнослужащих в духе беззаветной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему.

(Текст. Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)
  • Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)
  • Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)
  • Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)
Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:35
Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15 ноября 11:43
В рамках оперативных учений ВМС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 ноября 16:47
В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 ноября 15:18
ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 21 раз
Нагорно-карабахский конфликт 14 ноября 09:44
В рамках оперативных учений ВВС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 ноября 14:55
Лента новостей
Внесена ясность в ситуацию связанную с отравлением на Сумгайытском заводе
Энергетика 14:38
Дарья Гревцова: Азербайджан является образцом религиозной свободы и мостом между представителями различных вероисповеданий
Политика 14:36
Впервые в Баку проходит "Танцующие бриллианты" - шоу драгоценностей, праздник роскоши и красоты (ФОТО)
Культура 14:32
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился
Финансы 14:26
При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 14:03
Нацбанк Грузии: Возобновился рост доходов от туризма в Грузии
Финансы 14:01
В Баку завтра будет до 14 градусов тепла
Общество 13:35
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит насосные штанги
Тендеры 13:23
В Узбекистане активно продолжается строительство двух магистральных газопроводов
Энергетика 13:16