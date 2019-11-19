Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции линии Сабунчи-Пиршаги Бакинской кольцевой железной дороги (ФОТО) (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось открытие после реконструкции линии Сабунчи-Пиршаги Бакинской кольцевой железной дороги Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства на станции Пиршаги разрезал ленту, символизирующую открытие линии Сабунчи-Пиршаги, и ознакомился со станцией.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, и перспективных планах.

Было отмечено, что на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в целом имеются 17 станций и остановок. Общая протяженность кольцевой железной дороги Баку пассажирская – Сабунчи – Пиршаги – Сумгайыт пассажирская – Хырдалан – Баладжары – Баку пассажирская составляет 191,6 километра. В рамках проведенных работ реконструированы остановки Забрат-1, Мамедли, станции Пиршаги и Зарбат-2.

Глава государства отправился на поезде со станции Пиршаги на станцию Забрат-2.

Президент Ильхам Алиев прибыл на станцию Забрат-2. В рамках реконструкции эта станция также была доведена до современного уровня.

Затем глава государства отбыл со станции Забрат-2 на Бакинский железнодорожный вокзал.

В центре государственной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, находятся граждане Азербайджана, решение их социальных проблем. Реализация проектов, направленных на улучшение социального благосостояния граждан, носит последовательный и устойчивый характер. Особое внимание уделяется обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры. В результате проделанной работы в Азербайджане создана самая современная дорожно-транспортная инфраструктура. Это создает все возможности для удобства граждан. С этой точки зрения реконструкция Абшеронской кольцевой железнодорожной линии играет большую роль. Жители пригородных поселков столицы смогут с комфортом и безопасно добраться до города и пункта назначения. Реализация проекта вносит вклад в предотвращение пробок в столице, способствует обеспечению безопасности и интенсивности движения, а также дальнейшему улучшению экологической ситуации.

Прибывший на Бакинский железнодорожный вокзал Президент Ильхам Алиев был проинформирован здесь об инфраструктурно-диагностическом центре "Дефектоскоп".

Глава государства встретился здесь с группой железнодорожников.

Коснувшись проводимой в последние годы работы по развитию азербайджанских железных дорог, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо, дела идут хорошо. Сегодня мы отметили открытие новой железнодорожной линии. Сдана в эксплуатацию станция Пиршаги. Все станции вдоль дороги до города отвечают самым высоким стандартам, они еще раз представляют сегодняшний современный Азербайджан как сильное государство.

Проводится большая работа по реконструкции железных дорог. Я уже озвучивал эти цифры. Одна из самых авторитетных международных организаций в мировом масштабе - Давосский всемирный экономический форум в отчете, касающемся качества железных дорог, указал, что Азербайджан находится на 12-м месте по эффективности железных дорог и на 34-м месте по их качеству. Все эти вопросы мы решили в последние годы. В области благоустройства, строительства железных дорог, усовершенствования железнодорожных услуг в последние годы, особенно после назначения мною на эту должность Джавида Гурбанова, есть большие подвижки. Азербайджан стал одним из международных транспортных центров, сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, функционирует транспортный коридор Север-Юг, резко возросли грузоперевозки, в то же время обновляется инфраструктура внутри страны, приобретены новые современные вагоны "Штадлер" производства Швейцарии. Считаю, что эти вагоны – самые красивые и безопасные в мире.

Строятся железные дороги, станции, успешно прокладывается пригородная железная дорога. Сегодня я очень комфортно приехал из Пиршаги в Баку. В следующем году уже будет соединена железная дорога Сумгайыт-Пиршаги, и, таким образом, сформируется кольцевая дорога. В инвестиционной программе на следующий год вновь будут предусмотрены дополнительные средства, чтобы мы расширили сеть железных дорог.

Железная дорога приумножает нашу экономическую мощь, Азербайджан превращается в важный железнодорожный пункт для многих стран, в то же время это имеет очень большое значение для удобства граждан. Посмотрите какие большие изменения приносит нашей стране функционирование скорого поезда Баку-Гянджа. В настоящее время идет работа по запуску скоростной железной дороги Баку-Агстафа. Эта работа будет продолжаться и впредь. Предусматривается строительство железных дорог до Габалы, Шахдага. Запланировано восстановление железной дороги Баку-Ялама, Астара-Алят. Дел много. Поздравляю железнодорожников с проделанной работой. Желаю вам новых успехов. Спасибо.

Железнодорожники: Спасибо.

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Затем глава государства встретился с гражданами перед станцией метро "28 мая" и побеседовал с ними.

После этого Президент Ильхам Алиев ознакомился с Музеем железной дороги.

Было отмечено, что торжественное открытие первого электрифицированного железнодорожного участка в Азербайджане состоялось 6 июля 1926 года. В музее представлены различные интересные экспонаты, отражающие развитие железнодорожной отрасли в нашей стране. В музее, расположенном в здании старого Сабунчинского вокзала, собраны фото- и видеоматериалы, отражающие историю появления железной дороги в XIX веке, модели железных дорог и поездов. В музее представлены экспонаты, демонстрирующие процессы развития железной дороги в ХХ веке. Здесь также предусмотрена демонстрация художественных и документальных фильмов. К уникальным экспонатам музея относится историческая карта Закавказской железной дороги.

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