В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)

20 ноября 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ.

Как сообщает в среду Trend, в заседании принял участие секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов.

Участники заседания обсудили темы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, международного сотрудничества по линии советов безопасности, глобальной безопасности и стратегической стабильности, а также другие вопросы.

Выступив на открытии заседания секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что с целью обеспечения безопасности на пространстве СНГ участники разработают совместные подходы для решения имеющихся проблем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
  • В Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ (ФОТО)
Новости по теме
Экспорт из Грузии в страны ЕС вырос
Бизнес 19 ноября 15:45
Парламент Азербайджан завершил обсуждение госбюджета на 2020 год
Политика 6 ноября 17:58
В Баку обсудят вопросы упрощения визового режима с ЕС
Политика 5 ноября 13:55
В Баку утверждена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года
Политика 30 октября 14:52
Сергей Лебедев: Отдельные страны, нарушающие договоренности в сфере стратегической безопасности, путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях
Политика 30 октября 11:57
Президент Азербайджана нанес сокрушительный дипломатический удар по фашистской идеологии Пашиняна
Политика 12 октября 11:56
Лента новостей
Церковь в Шамахы будет внесена в список охраняемых памятников Азербайджана (ФОТО)
Общество 17:24
Посол Индии: «Бакинская высшая школа нефти- одна-из самых современных учебных заведений в регионе
Общество 17:22
Казахстан и Канада могут совместно реализовать геологические проекты
Энергетика 17:05
Vestas расширит мощности ветропарка в Казахстане до 100 МВт
Энергетика 17:01
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работать с ОПЕК+
Энергетика 16:58
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Захра Бадалбейли (ФОТО)
Культура 16:57
Семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны и событий 20 января получили еще 50 квартир (ФОТО)
Общество 16:50
В Узбекистане запустили строительство второго комплекса технопарка
Бизнес 16:38
В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном
Беларусь 16:31