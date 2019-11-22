Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)

22 ноября 2019 06:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября в Сумгайыте открылся Центр мугама.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии центра принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Центра мугама и ознакомился с созданными здесь условиями.

Было отмечено, что строительство двухэтажного здания Центра началось в мае этого года. Здесь созданы конференц-зал, гримерная, комнаты для репетиций и режиссеров. Все классные комнаты оснащены необходимым оборудованием. В концертном зале на 400 зрителей созданы все условия для проведения различных культурных мероприятий, в том числе вечеров мугама. А в классных комнатах имеются все возможности для приобщения к секретам мугама.

Территория, прилегающая к Центру мугама, находящемуся на Сумгайытском бульваре, благоустроена.

Созданные здесь условия еще раз подтверждают, что сохранение мугама, доведение его до грядущих поколений находятся в центре постоянного внимания. В последние годы пропаганде мугама как в стране, так и за ее пределами уделяется большое внимание на государственном уровне. С этой точки зрения исключительное значение имеют созданные в последнее время центры мугама. Центры мугама, построенные в 2008 году в Баку и Агджабеди, в 2010 году – в Физули, в 2018 году – в Агдаме, внесли важный вклад в развитие мугама в нашей стране. Исторический вклад в фундаментальную работу по пропаганде и развитию мугама вносит также Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиева. В результате реализованных Фондом проектов в 2003 году ЮНЕСКО признала художественную ценность азербайджанского мугама как для национальной, так и общечеловеческой культуры. Мугам был включен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Проведение в минувшие годы в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанского телевидения "Телевизионных конкурсов мугама" вошло в историю как важное событие, направленное на сохранение этого бесценного образца искусства.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра мугама в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
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