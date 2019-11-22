Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте.

Сумгайыт, отмечающий в этом году 70-летие получения статуса города, пройдя за минувший период яркий путь развития, стал одним из ведущих промышленных центров страны, в то же время достиг больших успехов в области науки, образования, культуры и других сферах.

В результате успешной реализации государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в городе Сумгайыт, который и сегодня стремительно развивается, были осуществлены важные меры по обеспечению устойчивого развития ненефтяной промышленности, в том числе построены электростанция мощностью 525 МВт, подстанция "Сумгайыт-3", реконструированы предприятия ПО "Азеркимья", созданы завод "Азгюнтех" Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, агропромышленный комплекс "Саглам гида", комбинат по переработке бумаги и картона и фабрика по производству масла "Азерсун холдинг", текстильный парк "Гилан", завод по переработке меди, фабрика по производству униформ ООО "Альянс Текстиль", предприятия по производству бетонных труб и бетонных плит ООО "Азконтакт", в Химическом промышленном парке сданы в эксплуатацию завод по производству стальных и полиэтиленовых труб, механического и гидротехнического оборудования ООО "Азертехнолайн", заводы ООО "СТП", специализирующиеся в различных производственных отраслях, завод строительных химикатов, Бакинский завод цветных металлов и ферросплавов, фабрика по производству табачных изделий ЗАО "Tabaterra", производственные предприятия по производству пестицидов и агрохимической продукции, азотных удобрений, шлангов и фитинговых соединений, смазочных масел, полипропилена и полиэтилена высокой плотности, электронного учебного оборудования, стеклянных и фаянсовых изделий, Центр обработки данных, было открыто более 84 тысяч новых рабочих мест.

Наряду с этим, в городе также был реализован ряд социально ориентированных инфраструктурных проектов, в том числе построены Олимпийский и Паралимпийский спортивные комплексы, Музей флага, Центр мугама, кинотеатр Низами, Центр молодежи, шахматная школа, детская школа искусств, 5 жилых зданий на 240 квартир в целом для семей инвалидов и шехидов, капитально отремонтированы здания Городской центральной больницы номер 1, Дворца культуры "Кимьячилар", Сумгайытского государственного драматического театра, Музея истории, Детско-юношеской спортивной школы номер 1, Детско-юношеской шахматно-шашечной спортивной школы номер 3, приступил к деятельности центр "ASAN xidmət", территория приморского бульвара-комплекса была расширена и доведена до 146 гектаров, проделаны капитальные работы в области реконструкции городских автомобильных дорог, замены кровли многоквартирных зданий, укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства, проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

В распоряжении отмечается, что для замены кровли многоквартирных зданий в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана будет выделено Исполнительной власти города Сумгайыт 6,0 (шесть) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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