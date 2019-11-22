Азербайджан можно считать примером для многих стран в сфере обеспечения гендерного равенства

БАКУ /Trend/ - Благодаря работе, проделанной в целях обеспечения гендерного равенства, в том числе и в направлении привлечения женщин к управлению, Азербайджан можно считать примером для многих стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на церемонии открытия «Гендерной муниципальной академии».

По ее словам, для решения некоторых проблем в Азербайджане необходимы совместные усилия мужчин и женщин. Она добавила, что женщины должны быть больше представлены в муниципальных органах.

«На первых муниципальных выборах доля участия женщин составила четыре процента. В настоящее время около 35 процентов членов муниципалитетов - женщины», - отметила Гахраманова.

Она подчеркнула, что в Азербайджане усовершенствовано законодательство по обеспечению гендерного равенства.

«Гендерное равенство в первую очередь необходимо создавать в семье, а затем передать обществу. Потому что семья основа общества. Обществом должны управлять не только мужчины, но и женщины. Обеспечение гендерного равенства в Азербайджане позволит достичь соответствующих результатов в развитии общества», - сказала Садагат Гахраманова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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