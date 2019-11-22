ООН: Недостаточное участие женщин в муниципалитетах может привести к проблемам

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что женщины не представлены в местных органах управления в должной мере, может привести к ряду проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заместитель представителя-резидента Программы развития ООН Чару Бист, выступая на церемонии открытия Гендерной муниципальной академии в Баку.

По ее словам, женщины в обязательном порядке должны быть представлены во всех органах местного управления. Это поможет Азербайджану достичь Целей устойчивого развития до 2030 года.

"Участие женщин в местных органах управления, в принятии решений очень важно. Одной из Целей устойчивого развития является создания равных возможностей в принятии решений и для женщин. Мы уже долгое время сотрудничаем в этой сфере с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей», - сказала Бист.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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