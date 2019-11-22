Полномочия муниципалитетов в Азербайджане находятся на самом низком уровне

22 ноября 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Эффективность работы муниципалитетов в Азербайджане оставляет желать лучшего, их полномочия находятся на самом низком уровне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа во время выступления на церемонии открытия «Гендерной муниципальной академии».

По его словам, в связи с тем, что муниципалитеты не развиты должным образом, трудно привлечь людей в участию в муниципальных выборах. Муниципалитеты в Азербайджане сегодня имеют скудные финансовые возможности, недостаточный бюджет.

"Когда муниципалитеты были созданы, их деятельность заключалась в заключении сделок по купли-продажи земельных участков. А теперь,когда земельные ресурсы иссякли, они превращаются в бездейственную структуру. Мы должны возродить их, потому что усиление муниципалитетов – это усиление государства, снижение нагрузки на государственный бюджет», - сказал Мустафа.

Он добавил, что несмотря на достаточное количество активных женщин в Азербайджане они не могут использовать это во благо жизни общества. Депутат подчеркнул, что показатель участия женщин в Милли Меджлисе составляет 14 процентов и это низкий показатель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан можно считать примером для многих стран в сфере обеспечения гендерного равенства
Политика 14:21
Депутат:Свыше 740 тыс. членов ПЕА активно участвуют в общественно-политической жизни страны
Политика 21 ноября 20:10
Депутат: Минимальная зарплата судьи должна составлять 10 тыс. манатов
Политика 19 ноября 14:26
Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений
Политика 19 ноября 13:56
Депутат: Развитие и безопасность Нахчывана в центре внимания главы государства
Политика 18 ноября 17:52
Бакинский саммит является серьезной платформой для направления важных посланий миру - депутат
Политика 15 ноября 04:50
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание Центра искусственного оплодотворения в Нахчыване
Политика 16:52
Представлена программа Международного Бакинского фестиваля танго
Культура 16:52
Ангела Меркель: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией
Европа 16:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на обеспечение жильем инвалидов и семей шехидов
Политика 16:47
В январе-октябре в Турции зарегистрировано более 150 азербайджанских компаний (Эксклюзив)
Турция 16:32
Тяжелое ДТП в Баку с участием фуры (ВИДЕО)
Происшествия 16:29
Обеспечение доступа женщин к рынку труда - в центре внимания Азербайджана
Политика 16:24
Узбекистан внедрит опыт Китая в создании СЭЗ
Бизнес 16:18
В Баку прошел гала-вечер кинофестиваля "Азербайджанская семья" и церемония награждения (ФОТО)
Культура 16:17