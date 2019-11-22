Полномочия муниципалитетов в Азербайджане находятся на самом низком уровне

БАКУ/Trend/ - Эффективность работы муниципалитетов в Азербайджане оставляет желать лучшего, их полномочия находятся на самом низком уровне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа во время выступления на церемонии открытия «Гендерной муниципальной академии».

По его словам, в связи с тем, что муниципалитеты не развиты должным образом, трудно привлечь людей в участию в муниципальных выборах. Муниципалитеты в Азербайджане сегодня имеют скудные финансовые возможности, недостаточный бюджет.

"Когда муниципалитеты были созданы, их деятельность заключалась в заключении сделок по купли-продажи земельных участков. А теперь,когда земельные ресурсы иссякли, они превращаются в бездейственную структуру. Мы должны возродить их, потому что усиление муниципалитетов – это усиление государства, снижение нагрузки на государственный бюджет», - сказал Мустафа.

Он добавил, что несмотря на достаточное количество активных женщин в Азербайджане они не могут использовать это во благо жизни общества. Депутат подчеркнул, что показатель участия женщин в Милли Меджлисе составляет 14 процентов и это низкий показатель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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