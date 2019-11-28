ЦИК Азербайджана о числе кандидатов, зарегистрированных на муниципальных выборах

28 ноября 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, утверждены кандидатуры 42 769 человек.

Об этом сказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, были рассмотрены обращения в ЦИК по поводу регистрации на выборах полномочных представителей 13 политических партий, и все кандидаты зарегистрированы как полномочные представители.

Гасымов отметил, что среди обратившихся есть и граждане, являющиеся членами 35 политических партий, которые будут участвовать в выборах по своей инициативе. Всем кандидатам, которые участвуют в выборах, были розданы подписные листы для начала кампании по сбору подписей.

Он добавил, что, несмотря на достаточный срок, который остается до выборов, в ЦИК и окружных избирательных комиссиях аккредитацию прошли 8 489 местных наблюдателей, представляющих политические партии, НПО, независимых кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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