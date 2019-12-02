Фикрет Садыхов: Парламенту Азербайджана нужны новые молодые кадры с инновационными идеями

БАКУ/Trend/ - Инициатива правящей партии о роспуске Милли Меджлиса (парламента) вписывается в контекст реформ, которые проводятся в последнее время в Азербайджане. Такое мнение высказал Trend известный азербайджанский эксперт, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов.

Политолог отметил, что реформы, проводимые в социально-экономической области, связаны с кадровыми перемещениями.

«Поэтому вполне естественно, что эти реформы не могут не затронуть и законодательный орган нашей страны, потому что от парламента зависит решение многих вопросов, в том числе принятие важных законодательных актов. Во вторых, по моему мнению, данное решение связано с необходимостью вливания новых молодых кадров, чтобы они по новому смотрели на происходящие процессы политического и экономического характера и вносили свой вклад в процесс реформ. Думаю, это тот самый случай, где представители молодого поколения, вместе с опытными и зрелыми кадрами, образуя органический синтез, будут решать многие вопросы, принимая важные законодательные акты, нацеленные на дальнейшее повышение уровня жизни, а главное на то, чтобы Азербайджан стал еще более весомым игроком, не только в регионе Южного Кавказа, но и в целом - в системе международных отношений», - продолжил Садыхов.

Политолог отметил, что Азербайджан стал в последнее время серьезной политической силой, с точки зрения той роли, которую он играет в мировой политике.

«Очевидно, что Азербайджан стал серьезной площадкой для проведения важнейших международных встреч, поскольку воспринимается как стабильное государство,в котором обеспечена безопасность. Этот фактор повышает значимость нашей страны в глазах мировой общественности и мировой политической элиты. Именно в Баку были проведены такие важные мероприятия как встреча военных официальных лиц НАТО и России, Саммит Движения неприсоединения, Форум мировых религиозных деятелей и таких примеров достаточно много.Все это говорит о признании заслуг Азербайджана в деле укрепления мирового сотрудничества и способствует еще большему укреплению имиджа нашей страны в системе международных отношений», - резюмировал азербайджанский политолог.

Отметим, что Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента вице-спикер Бахар Мурадова зачитала проект решения Милли Меджлиса Азербайджана по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением внеочередных парламентских выборов.

Проект обращения был поставлен на голосование и принят 99 голосами.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Депутаты объяснили свою инициативу реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули важность того, чтобы реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к Президенту Азербайджана с просьбой о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Отметим, что на днях было проведено заседание политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте. На заседании депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Напомним, что последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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