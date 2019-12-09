Али Ахмедов: Азербайджанское общество выражает серьезное доверие реформам, проводимым Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - В последнее время под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане осуществляется стратегия серьезных и широкомасштабных реформ. Это можно расценивать как продолжение экономических реформ, начавшихся в стране несколько лет назад, сказал в интервью Trend в связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что реформы, проводимые во всех сферах Азербайджана, предусматривают серьезные изменения, и самое главное, обновление: «В результате проводимой политики власти сформировался новый Азербайджан, развилась экономика страны, определились другие сильные параметры государственности. В то же время, как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, жизнь постоянно развивается, и задачи, которые ставит это развитие, требуют, чтобы Азербайджан вновь проводил реформы, модернизировался. В связи с этим и начались широкомасштабные, охватывающие многие сферы нашей жизни реформы».

По его словам, 2019 год может быть отмечен как особый этап этих реформ: «Потому что в этом году динамика реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, еще больше ускорилась. Реформы проводятся и в сфере управления. В двух из трех ветвей власти реформы проводятся интенсивно. В центральных и местных органах исполнительной власти, то есть в ветви исполнительной власти, проводятся как структурные, так и кадровые реформы. Наблюдается проведение широких реформ в сфере судебной власти. Таким образом, ускорение динамики реформ, успешное осуществление поставленных задач, обеспечение созвучия реформ, с охватом всех ветвей власти, обуславливают необходимость их проведения и в третьей ветви – законодательной власти. Если бы не начало реформ в сфере законодательной власти, то с определенными трудностями могло бы столкнуться проведение реформ, в соответствии с целями Президента Ильхама Алиева, в других сферах. Поэтому системное проведение реформ, охвативших все сферы власти и служащих реализации грандиозных задач, стало социальным заказом в Азербайджане».

Как отметил Али Ахмедов, наблюдения дают основание говорить о том, что азербайджанское общество выражает серьезное доверие реформам, проводимым Президентом Ильхамом Алиевым, и у общества большие ожидания от этих реформ: «Граждане хотят также, чтобы сфера применения реформ была расширена. ПЕА почувствовала это настроение общества, и на основании поступающих сигналов и в соответствии с этим заказом было принято известное решение Политсовета ПЕА. В любом случае осуществление реформ служит ускорению развития в Азербайджане».

Вице-премьер коснулся также отношения радикальной оппозиции к предстоящим внеочередным парламентским выборам.

«Оппозиция Азербайджана по-разному относится к предстоящим парламентским выборам. По результатам проведенных наблюдений и анализа могу сказать, что значительная часть партий, представленных в оппозиции, в принципе, принимает идею участия в парламентских выборах и, наверное, они постараются ее реализовать. Но в оппозиции Азербайджана есть радикальное крыло, которое склонно и привыкло относиться к любым позитивным изменениям, развитию и переменам в стране сквозь иную призму. Суть такого отношения заключается в том, чтобы искажать азербайджанские реалии, клеветать, лгать, распространять слухи, занимая тем самым позицию против интересов государственности Азербайджана. Мы неоднократно говорили, что радикализму нет места в политической идеологии Азербайджана, и он является чуждым для нас подходом. Радикализму нет места в азербайджанском обществе в целом. Поэтому то, что несколько политических партий занимают радикальную позицию, заставляет задуматься. Кто привил этим партиям радикализм? Желания и намерения каких заинтересованных кругов за пределами Азербайджана выражают эти партии, занимая радикальную позицию? Думаю, что об этом стоит задуматься и провести анализ», - сказал Али Ахмедов.

Он отметил, что эта радикальная оппозиция пытается выразить отношение к инициативе, выдвинутой в связи с парламентскими выборами, в привычной для себя форме, на основе тактики дискредитации: «Порой они приводят очень смешные и выражающие примитивное мышление аргументы о том, что якобы главная причина инициативы проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане связана с холодным месяцем, якобы в холодные месяцы оппозиция останется в стороне от выборов. Это мнение высказал носитель такого мышления Али Керимли. Волей или неволей начинаешь задумываться о его мировоззрении, и естественно, удивляешься тому, что человек с таким примитивным мышлением пытается преподносить себя как лидер оппозиции».

Вице-премьер считает, что на самом деле реальная причина, стоящая в корне подобных абсурдных суждений в связи с выборами, связана с неготовностью этих людей к выборам и полной утратой ими социальной опоры: «Самая главная причина участия в выборах связана с наличием достаточной социальной поддержки и общественного авторитета. Для партий, у которых этого нет, успех на выборах невозможен. Поскольку радикальные партии полностью утратили социальную опору в азербайджанском обществе, граждане Азербайджана не верят кандидатам, которых они будут выдвигать, и таким образом, участие в выборах не приносит успеха оппозиции. Поэтому их тактика опирается на отказ под различными поводами от участия в выборах, чтобы скрыть свою неизбежную неудачу в них. У этих партий нет достаточных ресурсов общественной поддержки для участия в выборах. За неимением этих ресурсов они не могут участвовать в выборах, но пытаются обосновать это различными доводами, и вновь, как обычно, пытаются проводить кампанию дискредитации против власти».

Касательно же тактики бойкота радикальной оппозиции Али Ахмедов сказал, что это в том случае может называться бойкотом, когда такие призывы находят поддержку среди народа: «Поскольку у радикальной оппозиции в Азербайджане нет общественной поддержки, то их призывы бойкотировать выборы не повлияют на настроение общества и избирателей. Поэтому их призывы о бойкоте должны восприниматься как бойкот их самих, расцениваться как бойкот радикализма со стороны азербайджанского общества. Действительно, азербайджанское общество серьезно бойкотирует радикализм. Если политическая партия не участвует в выборах, проводимых в стране, то смысла и значения в существовании этой партии не остается».

Касательно того, на какие факторы ПЕА будет обращать внимание, выбирая кандидатов, Али Ахмедов отметил, что у каждой избирательной кампании свои особенности, и если исходить из характера текущего периода, то здесь обязательно должны учитываться стратегия проводимых реформ и ее общий контекст: «Проводимые сегодня реформы проявляются и в виде кадровых изменений. И в обществе, словно, есть ожидания в связи с изменениями также в парламенте. Но следует отметить, что полномочия по формированию парламента в стране однозначно принадлежат гражданам Азербайджана. Избиратели проголосуют за тех, кого хотят видеть в парламенте, и эти депутаты будут представлять азербайджанский народ. Будут ли они представителями молодого или среднего поколения, это определят исключительно избиратели. В Азербайджане сформировалось новое, достойное, высоко образованное молодое поколение, обладающее широким мировоззрением и получившее воспитание в патриотическом духе. Это молодое поколение может внести свой вклад в развитие Азербайджана. Мы должны использовать его потенциал и возможности. Наша тактика заключается в том, чтобы, по возможности, выдвигать молодых кандидатов. С остальными вопросами будут определяться избиратели».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.