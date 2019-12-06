Али Ахмедов: В политике, проводимой Президентом, будет расширен объем проектов социального характера (версия 2)

6 декабря 2019 14:15 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В политике, проводимой Президентом, будет расширен объем проектов социального характера.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, для улучшения жизни каждого гражданина Азербайджана расширяется реализация различных социальных проектов.

«Самой значимой частью этого проекта стало повышение в текущем году минимальной зарплаты и пенсий, пособий, расширение льгот, предоставляемых государством отдельным категориям граждан. В то же время, уже несколько лет успешно реализуется политика по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев. Увеличиваются и государственные средства, выделяемые на социальные проекты. Верю, что в ближайшие годы, при поддержке Президента Азербайджана, все вынужденные переселенцы будут обеспечены домами со всеми необходимыми условиями. Этими социальными проектами охвачены и люди, дома которых пришли в аварийное состояние в результате землетрясений», - отметил Али Ахмедов.

Вице-премьер добавил, цель руководства страны в том, чтобы каждый гражданин Азербайджана мог максимально пользоваться увеличивающимися и расширяющимися возможностями, которые предоставляются ему государством, чтобы для каждого гражданина были созданы достойные условия для жизни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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