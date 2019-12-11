В Азербайджане началась передача бюллетеней окружным избиркомам в связи с муниципальными выборами (версия 2)

11 декабря 2019 13:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, началась передача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК), сообщили в среду Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, сегодня планируется передача избирательных бюллетеней в 24 избирательных округах Нахчыванской АР и других регионов страны, а до 16 декабря – окружным избирательным комиссиям во всех избирательных округах республики.

После передачи бюллетеней процесс их транспортировки, хранения и распределения между участковыми избирательными комиссиями будет обеспечиваться соответствующими структурами министерства внутренних дел.

Напомним, что печать избирательных бюллетеней началась 30 ноября и напечатаны 5 020 287 бюллетеней.

Согласно Избирательному кодексу, после раздачи бюллетеней ОИК минимум за три дня до дня голосования они будут переданы в участковые избирательные комиссии.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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