Иса Гамбар непосредственно причастен к жалобе, поданной на меня в суд - журналист

БАКУ /Trend/ - Иса Гамбар удалил ироничный комментарий, который я оставил под его статусом. Я лишь спросил о том, почему он подал на меня в суд. Удаление комментария, в котором нет оскорблений, тоже является показателем отношения к свободе слова.

Об этом на своей странице в Facebook написал живущий в Европе журналист-мусаватист Яфез Экремоглу, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, что за озвученную им критику руководство "Мусават" подало на него в суд: «Какое отношение это имеет к Исе Гамбару, который не является официальным руководителем партии? Многие знают, что в партии никто не может принимать решений без разрешения на то Исы Гамбара, а тем более, подать в суд на журналиста за его публикацию. Он непосредственно причастен и к этому вопросу».

Отметим, что руководитель исполнительного аппарата партии «Мусават» Гюльага Асланлы обратился в суд в связи с привлечением к ответственности журналиста Яфеза Гасанова (Экремоглу), живущего в Германии.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительных учреждений участкового типа №№ 9 и 14 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКЦ партии "Мусават" Мехти Халилбейли, член ЕКЦ партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель интеграционного центра "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли - Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные лица, замешанные в деле об "эмигрантском бизнесе", подозреваются в переправке в Германию, как минимум, 20 человек, и получении за эти "услуги" от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: М. Альпер. Текст: Кямаля Сеидова)

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