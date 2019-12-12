Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)

12 декабря 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Латвию Эльмар Мамедъяров посетил Национальную библиотеку Латвии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъярова встретил директор библиотеки Андрис Вилкс, который рассказал главе МИД Азербайджана о библиотеке и подарил ему книгу.

Мамедъяров отметил, что постоянные контакты между Национальной библиотекой Латвии и Азербайджанской национальной библиотекой вносят вклад в связи между народами.

В свою очередь министр подарил библиотеке Латвии книгу, посвященную. Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана ознакомился с созданным в библиотеке азербайджанским отделом, в котором выставлены различные книги, посвященные Азербайджану.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
Новости по теме
Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Ригу
Политика 11 декабря 17:34
В МИД Азербайджана прошла встреча с послами Тихоокеанского альянса
Политика 11 декабря 15:25
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан считает Нидерланды близким союзником и надежным партнером
Политика 11 декабря 14:05
Посол Пакистана завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)
Политика 9 декабря 23:07
Эльмар Мамедъяров встретился с новым послом Алжира (ФОТО)
Политика 9 декабря 21:46
Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
Политика 6 декабря 09:48
Лента новостей
Манипуляции армянской стороны мешают переговорному процессу – российский эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 16:46
Конкурс 5G виртуальных игр и фотографий от Azercell! (ФОТО)
ИКТ 16:44
TANAP позволит Грузии получать газ по ценам значительно ниже рыночных
Энергетика 16:32
Министр здравоохранения: Турция назначит медперсонал в диагностические центры Узбекистана и Азербайджана
Общество 16:31
Азербайджан увеличит импорт сельхоз продукции
Бизнес 16:26
Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом
Израиль 16:23
Турция и Тунис укрепляют отношения в сфере гражданской авиации
Транспорт 16:16
Там, где живет мугам – 100-летие Гаджибабы Гусейнова (ФОТО)
Культура 16:12
В Азербайджане повышение зарплат школьных психологов будет рассмотрено после диагностического оценивания
Общество 16:08